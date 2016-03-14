Рост налоговых поступлений в крымский бюджет за девять месяцев 2017 года составил 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА Крым сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников, - передает Керчь.ФМ.

«Собираемость налогов и объем налоговых поступлений в республиканский консолидированный бюджет по сравнению с прошлым годом существенно выше – на 50%. С января по конец сентября в консолидированный бюджет у нас поступило 43 миллиарда. За весь 2016 год в республиканский бюджет поступило меньше – 32 миллиарда. Это значит, что у нас с точки зрения экономической ситуации более-менее все хорошо. Мы действительно растем по всем фронтам», – отметил министр.

По его словам, наибольшую долю налоговых поступлений в бюджет обеспечивают перерабатывающая промышленность, торговля и сфера услуг.

«Это говорит о том, что мы – не чисто сельскохозяйственный или курортный регион. У нас промышленная составляющая достаточно сильна. И это один из наших принципиальных стержней, что подтверждается налоговыми поступлениями», – подчеркнул Мельников.

В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренном правительством РК, заложен рост налоговых поступлений. Так, налог на доходы физических лиц в 2018 году вырастет на 9% (с 15,6 млрд руб до 17 млрд руб), акцизы по подакцизным товарам — на 15% (с 4,8 млрд рублей до 5,5 млрд руб), налог на имущество организаций — на 67% (с 1,2 млрд руб до 2 млрд руб), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 29% (с 2,1 млрд руб до 2,7 млрд).

В то же время снижены показатели налога на прибыль организаций на 23% (с 5,3 млрд руб до 6,5 млрд руб) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 8% (с 2,6 млрд руб до 2,4 млрд руб).

По словам Мельникова, Минэкономразвития готово защищать утвержденные бюджетные параметры в парламенте Республики.

«Мы входим в активную фазу бюджетного процесса, потому что закон о бюджете на трехлетнюю перспективу переходит на площадку Государственного совета. Он должен будет его утверждать. Очевидно, что там будут дискуссии. Но мы как Совет министров исходим из того, что основные параметры бюджета существуют и мы готовы их защищать», – заверил министр.

31 октября Совет министров РК одобрил проект закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».