Рост налоговых поступлений в крымский бюджет за девять месяцев 2017 года составил 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА Крым сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников, - передает Керчь.ФМ.
По его словам, наибольшую долю налоговых поступлений в бюджет обеспечивают перерабатывающая промышленность, торговля и сфера услуг.
В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренном правительством РК, заложен рост налоговых поступлений. Так, налог на доходы физических лиц в 2018 году вырастет на 9% (с 15,6 млрд руб до 17 млрд руб), акцизы по подакцизным товарам — на 15% (с 4,8 млрд рублей до 5,5 млрд руб), налог на имущество организаций — на 67% (с 1,2 млрд руб до 2 млрд руб), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 29% (с 2,1 млрд руб до 2,7 млрд).
В то же время снижены показатели налога на прибыль организаций на 23% (с 5,3 млрд руб до 6,5 млрд руб) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 8% (с 2,6 млрд руб до 2,4 млрд руб).
По словам Мельникова, Минэкономразвития готово защищать утвержденные бюджетные параметры в парламенте Республики.
31 октября Совет министров РК одобрил проект закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
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