В Москве 31 октября – 1 ноября 2017 года прошел Общероссийский Конгресс муниципальных образований, в котором принял участие глава Муниципального образования Городской округ Керчь Николай Гусаков. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, - передает Керчь.ФМ.
Общероссийский конгресс муниципальных образований объединяет 22 тысяч 146 муниципалитетов нашей страны и 85 региональных советов муниципальных образований.
На заседание Конгресса были приглашены и присутствовали более 400 делегатов из всех субъектов Российской Федерации.
В качестве экспертов и спикеров на площадках съезда выступили:
— заместитель председателя Государственной Думы – руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов;
— председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Степан Киричук;
— президент ОКМО — депутат Государственной Думы Виктор Кидяев;
— министр строительства и ЖКХ Михаил Мень;
— заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин;
— заместитель министра юстиции РФ Денис Новак;
и другие.
Николай Гусаков представлял город Керчь на мероприятии. Спикеры и присутствующие услышали из выступления Николая Гусакова о темпах развития нашего города, а также о сопутствующих проблемах при формировании комфортной современной среды проживания для керчан.
Николай Гусаков вернулся в Керчь вчера поздно вечером, а в настоящее время проводит заседание сессии горсовета.
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