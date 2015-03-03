В Москве 31 октября – 1 ноября 2017 года прошел Общероссийский Конгресс муниципальных образований, в котором принял участие глава Муниципального образования Городской округ Керчь Николай Гусаков. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, - передает Керчь.ФМ.

Общероссийский конгресс муниципальных образований объединяет 22 тысяч 146 муниципалитетов нашей страны и 85 региональных советов муниципальных образований.

На заседание Конгресса были приглашены и присутствовали более 400 делегатов из всех субъектов Российской Федерации.

В ка­чес­тве эк­спер­тов и спи­керов на пло­щад­ках съ­ез­да выс­ту­пили:

— за­мес­ти­тель пред­се­дате­ля Госу­дарс­твен­ной Думы – ру­ково­дитель фрак­ции «Еди­ная Рос­сия» Сер­гей Неве­ров;

— пред­се­датель ко­мите­та Сове­та Феде­рации по фе­дера­тив­но­му ус­трой­ству, ре­ги­ональ­ной по­лити­ке, мес­тно­му са­мо­уп­равле­нию Сте­пан Кири­чук;

— пре­зидент ОКМО — де­путат Госу­дарс­твен­ной Думы Вик­тор Кидя­ев;

— ми­нистр стро­итель­ства и ЖКХ Миха­ил Мень;

— за­мес­ти­тель ми­нис­тра фи­нан­сов РФ Ле­онид Гор­нин;

— за­мес­ти­тель ми­нис­тра юс­ти­ции РФ Денис Новак;

и дру­гие.

Николай Гусаков представлял город Керчь на мероприятии. Спикеры и присутствующие услышали из выступления Николая Гусакова о темпах развития нашего города, а также о сопутствующих проблемах при формировании комфортной современной среды проживания для керчан.

Николай Гусаков вернулся в Керчь вчера поздно вечером, а в настоящее время проводит заседание сессии горсовета.