Общественная организация «Победа жизни» предложила полностью запретить в России рекламу алкоголя и безалкогольного пива и поднять минимальную цену на водку до 300 рублей за бутылку. Соответствующее письмо общественники направили премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

По словам общественников, в последнее десятилетие за счет повышения акцизов и цен на алкоголь, ограничения его розничной продажи и рекламы сократилась смертность населения (более чем на 430 тысяч смертей в год) и увеличилась средняя продолжительности жизни – с 65,5 до 72 лет. Такую тенденцию необходимо поддержать, уверены в организации.

В письме отмечается, что необходимо снять с повестки дня обсуждение разрешающего дистанционную торговлю алкоголем законопроекта министерства финансов, поскольку он противоречит утвержденной правительством антиалкогольной политике. Общественники считают, что данный проект сделает алкоголь более доступным и усугубит обстановку в обществе.