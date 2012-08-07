В Ленинском районе 2 ноября прошел «Урок мужества», посвященный празднованию 100-летия Советской милиции. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Об организации рабоче-крестьянской милиции и деятельности органов внутренних дел в СССР» сотрудники ОМВД узнали от пенсионера МВД подполковника милиции в отставке Валентина Бочковского.

«Он рассказал действующим полицейским о вековой истории советской милиции, о подвигах и доблести советских милиционеров, стоящих на страже порядка и законности во все времена. Привел примеры из личной практики и практики своих наставников о работе милиции в советский период», - написали в ведомстве.

Валентин Бочковский более 20 лет проработал в милиции Ленинского района, ушел на пенсию с должности заместителя начальника Отдела – начальника кадрового обеспечения.

В завершении встречи полицейские почтили память милиционеров, погибших во время исполнения служебных обязанностей, минутой молчания.