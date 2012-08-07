В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница, которая рассказала, что сейчас, 3 октября, в Молодежном парке Аршинцево рабочие пилят здоровые деревья. Когда жители Аршинцево начали ругаться с работниками, в ответ они услышали нецензурную лексику. Люди начали звонить в прокуратуру и полицию.

«В Молодежном парке Аршинцево начался повальный выпил цветущих деревьев софоры и вяза. Возле детской площадки, группа рабочих занимаются массовым уничтожением зеленых насаждений. Здоровые зеленые деревья пилят бензопилой.

Местные жители поселка Аршинцево попробовали поговорить с рабочими. Людей интересует вопрос - на каком основании пилят здоровые насаждения, когда парк требует очистки от сушняка.

В ответ от рабочих, размахивающих бензопилой посыпались оскорбления в адрес местных жителей. Граждан оскорбляли матом и обещали "сделать темную".

«Нам дали команду на Кирова 17 выпилить зеленые деревья по плану», - говорят рабочие.

Группа женщин выслушала оскорбления в свой адрес. А тем временем к детской площадке подъехал РАФ и началась активная погрузка бревен, предварительно распиленных на ровные куски.

- Я позвонила в природоохранную прокуратуру города Керчи, рассказывает одна из женщин, там меня выслушали и сказали написать заявление, но пока я поеду в центр и стану писать , неизвестные люди, ссылаясь на администрацию города, выпилят весь парк. Что делать ? Комиссию прокуратура не прислала.

- А я звонила по 102, сказала вторая женщина, этот номер не отвечает. Гудки идут, но трубку никто не берет».