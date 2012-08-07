В Керчи 3 ноября прошла 81 внеочередная сессия горсовета, - передает Керчь.ФМ.

В ходе сессии приняли ряд решений. Одним из таких решений депутаты коснулись вопроса о предоставлении в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального имущества.

Нежилые помещения площадью 55,8 кв.м. предоставят до 1 января 2019 года. Эти помещения находятся на первом этаже Кирова,5. Три кабинета, которые предоставят МФ на данный момент свободны.

Они обозначены, как кабинеты - № 48 — 13,7 кв.м; №49 — 15,3 кв.м и №50 — 26,8 кв.м. В этих кабинетах будут дополнительно принимать керчан, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».

«Существует проблематика в предоставлении услуг МФЦ для населения нашего города. Поэтому, предоставив дополнительные помещения, мы будем ожидать, что очереди в МФЦ станут значительно меньше и качество оказанных услуг от этого увеличится», - сказал глава муниципального образования Николай Гусаков.

Также подчеркнули, что до конца 2018 года будет длиться строительство помещений для МФЦ.

Напомним, в Керчи многофункциональный центр находится по адресу ул. Кирова, 17, каб. 108.