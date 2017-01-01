МЧС Керчи предупреждает, что приближаются холода, а вместе с ними возрастает угроза увеличения возникновения пожаров в частном и жилом ведомственном фонде, - передает Керчь.ФМ.

Характерными причинами возникновения пожаров на данный период являются: эксплуатация неисправных обогревательных приборов, неисправность дымоходных каналов и печей, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки. В осенне-зимний период в частном секторе ежегодно наблюдаются самые высокие показатели по количеству загораний и количеству погибших на пожарах людей.

Для того, чтобы не возник пожар необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, горящие примусы, керосинки, газовые плиты и колонки, включенные электронагревательные приборы, радиоприемники и телевизоры;

- не допускайте перекала печей, следите за исправным состоянием печей и дымоходов;

- не сушите белье над газовыми плитами и рядом с топящимися печами;

- не разрешайте детям играть с огнем;

- не устанавливайте электроутюги, электроплитки и другие электронагревательные приборы на горючие основания. Для этой цели можно используйте керамические подставки;

- не допускайте замены перегоревших предохранителей – кустарного изготовления предохранителями «жучками»;

- электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и др. электроприборы включайте в электросеть только исправными штепсельными соединениями (вилками);

- не оборачивайте электрические лампочки бумагой или материей;

- не храните в коридорах общего пользования и на площадках лестниц домашние вещи и другие предметы. Не загромождайте пути эвакуации;

- не снимайте установленные на балконах (лоджиях) лестницы;

- не загромождайте мебелью и другими предметами двери, люки, на балконах и лоджиях;

- не допускайте курения и пользования огнем (спичками, свечами, керосиновыми лампами) на чердаках, в сараях, кладовых, подвалах;

- не допускайте хранения на чердаках сгораемых предметов, старой мебели и др. горючих материалов;

- двери сараев, чердаков, подвалов держите закрытыми на замок не допуская в них посторонних особ.

При возникновении пожара или загорания немедленно вызывайте Службу МЧС по телефону «101». До прибытия принимайте меры по ликвидации пожара.