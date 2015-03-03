Порядка 15 санаториев и пансионатов Республики Крым планируется приватизировать в ближайшее время. Об этом журналистам РИА Крым заявил глава РК Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.

«Нашими здравницами активно интересуются инвесторы. Около 15 здравниц будут находиться в процессе приватизации. На мой взгляд, любой, кто сегодня занимается рекреационным, туристическим бизнесом, может найти себе в Крыму задачу, которую он в состоянии выполнить и которая принесет доход», – сказал руководитель региона.

В частности, на этой неделе Государственный совет Республики Крым одобрил продажу на торгах санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер", расположенных в поселке Кореиз (городской округ Ялта). По словам главы Крыма, здравницы сохранят свой профиль деятельности.

«Во всех договорах купли-продажи по этим санаториям будет обязательно прописано увеличение количества рабочих мест, сохранение профиля деятельности. Помимо средств от продажи, которые будут перечислены в бюджет, покупатель будет гарантировать определенный объем инвестиций в развитие этих объектов», – добавил Аксенов.

В свою очередь, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил большой интерес потенциальных покупателей к этим санаториям.

«Процедурой проведения аукциона занимается министерство имущественных и земельных отношений. Но насколько я знаю, интерес к этим объектам огромный. Потенциально они могут быть востребованы и очень интересны для инвестирования», – сказал глава Минкурортов РК.