Порядка 15 санаториев и пансионатов Республики Крым планируется приватизировать в ближайшее время. Об этом журналистам РИА Крым заявил глава РК Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.
В частности, на этой неделе Государственный совет Республики Крым одобрил продажу на торгах санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер", расположенных в поселке Кореиз (городской округ Ялта). По словам главы Крыма, здравницы сохранят свой профиль деятельности.
«Во всех договорах купли-продажи по этим санаториям будет обязательно прописано увеличение количества рабочих мест, сохранение профиля деятельности. Помимо средств от продажи, которые будут перечислены в бюджет, покупатель будет гарантировать определенный объем инвестиций в развитие этих объектов», – добавил Аксенов.
В свою очередь, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил большой интерес потенциальных покупателей к этим санаториям.
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