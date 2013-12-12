В Керчи прошло заседание по делам несовершеннолетних. На нем рассмотрели 39 вопросов, в том числе 11 административных дел, по которым были приняты постановления, и 14 административных дел, прошедших предварительное рассмотрение.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В результате комиссия вынесла постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 5500 рублей.

«Приняты решения о включении в Банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, двух семей, утверждена индивидуальная реабилитационная программа в отношении семьи, в которой несовершеннолетний склонен к совершению преступлений и правонарушений», - пишут в пресс-службе.

После изучения документов, беседы с лицами, указанными в административных протоколах, комиссия приняла постановления по административным материалам дел, 6 из них были составлены в отношении родителей, ненадлежащим образом выполняющих обязанности, 3 — в результате распития несовершеннолетними спиртных напитков, 1 административный материал — за курение несовершеннолетним в общественном месте, 1 — за совершение перехода железнодорожного полотна в неположенном месте.

С родителями провели беседы о надлежащем выполнении родительских обязанностей, с молодыми людьми - о пользе здорового образа жизни, недопущении употребления спиртных напитков, пагубном влиянии алкоголя и никотина на организм человека.

Напомним, в Керчи на родителя составили админпротокол за ненадлежащее воспитание ребенка.