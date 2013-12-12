В Керчи прошло заседание по делам несовершеннолетних. На нем рассмотрели 39 вопросов, в том числе 11 административных дел, по которым были приняты постановления, и 14 административных дел, прошедших предварительное рассмотрение.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
В результате комиссия вынесла постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 5500 рублей.
После изучения документов, беседы с лицами, указанными в административных протоколах, комиссия приняла постановления по административным материалам дел, 6 из них были составлены в отношении родителей, ненадлежащим образом выполняющих обязанности, 3 — в результате распития несовершеннолетними спиртных напитков, 1 административный материал — за курение несовершеннолетним в общественном месте, 1 — за совершение перехода железнодорожного полотна в неположенном месте.
С родителями провели беседы о надлежащем выполнении родительских обязанностей, с молодыми людьми - о пользе здорового образа жизни, недопущении употребления спиртных напитков, пагубном влиянии алкоголя и никотина на организм человека.
Напомним, в Керчи на родителя составили админпротокол за ненадлежащее воспитание ребенка.
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