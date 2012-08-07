Сотрудники Крымской таможни выявили 31 675 капсул, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин на пункте попуска «Перекоп». Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни, - передает Керчь.ФМ

В легковом автомобиле, под управлением гражданина сопредельного государства, таможенники выявили две картонные коробки, в которых находились упаковки с веществами, предназначенными для устранения лишнего веса.

Всего сотрудники таможни изъяли более двух тысяч упаковок.

Согласно заключению эксперта в капсулах, выявленных в ходе таможенного контроля автомобиля, содержится более пяти килограммов сибутрамина - сильнодействующего вещества, включенного в «Списки сильнодействующих и ядовитых веществ».