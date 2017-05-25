В Керчи с 7 по 9 ноября временно ограничат движение транспорта в районе Вокзального шоссе. Это связано с проведением аварийно–восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Будет временно ограничено движение транспорта:
- со стороны Автовокзала – по Вокзальному шоссе на участке от пересечения с ул. Шлагбаумская до пересечения с ул. 2-й Вокзальный переулок;
- со стороны Ж/Д вокзала - по Вокзальному шоссе на участке от пересечения с ул. Годыны до пересечения с ул. 2-й Вокзальный переулок;
- на прилегающей к улице Вокзальное шоссе улицы 1-й Вокзальный переулок.
Установлена следующая схема объезда, в том числе для городского пассажирского транспорта:
Маршрут № 6 «СП МИС – Мичурино»; № 24 «Ж/Д вокзал – Еникале»;
№ 35 « Ж/Д вокзал – ОАО КМК»
в прямом направлении
По маршруту следования - ул. Маршала Еременко – ул. Шлагбаумская –
ул. Чкалова – ул. Годыны - Вокзальное шоссе – далее по маршруту следования
В обратном направления
По маршруту следования - Вокзальное шоссе - ул. Годыны – ул. Чкалова -
ул. Шлагбаумская – ул. Еременко – далее по маршруту следования
Маршрут № 7 «Автовокзал – 450 квартал»
в прямом направлении
По маршруту следования - ул. Пирогова - ул. Шлагбаумская – ул. Кокорина – далее по маршруту следования
В обратном направления
По маршруту следования - ул. Кокорина - ул. Шлагбаумская - ул. Пирогова – далее по маршруту следования
Маршрут № 30 «Автовокзал – 450 квартал»
в прямом направлении
По маршруту следования - ул. Маршала Еременко – ул. Шлагбаумская –
ул. Чкалова –Куль-Обинское шоссе– далее по маршруту следования
В обратном направления
По маршруту следования - Куль-Обинское шоссе – ул. Чкалова -
ул. Шлагбаумская – ул. Еременко – далее по маршруту следования
Троллейбусный маршрут № 1
в обратном направлении
– со стороны района Войкова – до кольца Автовокзала - ул. Маршала Еременко – ул. Кирова - далее по маршруту следования
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