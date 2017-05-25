В Керчи с 7 по 9 ноября временно ограничат движение транспорта в районе Вокзального шоссе. Это связано с проведением аварийно–восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Будет временно ограничено движение транспорта:

- со стороны Автовокзала – по Вокзальному шоссе на участке от пересечения с ул. Шлагбаумская до пересечения с ул. 2-й Вокзальный переулок;

- со стороны Ж/Д вокзала - по Вокзальному шоссе на участке от пересечения с ул. Годыны до пересечения с ул. 2-й Вокзальный переулок;

- на прилегающей к улице Вокзальное шоссе улицы 1-й Вокзальный переулок.

Установлена следующая схема объезда, в том числе для городского пассажирского транспорта:

Маршрут № 6 «СП МИС – Мичурино»; № 24 «Ж/Д вокзал – Еникале»;

№ 35 « Ж/Д вокзал – ОАО КМК»

в прямом направлении

По маршруту следования - ул. Маршала Еременко – ул. Шлагбаумская –

ул. Чкалова – ул. Годыны - Вокзальное шоссе – далее по маршруту следования

В обратном направления

По маршруту следования - Вокзальное шоссе - ул. Годыны – ул. Чкалова -

ул. Шлагбаумская – ул. Еременко – далее по маршруту следования

Маршрут № 7 «Автовокзал – 450 квартал»

в прямом направлении

По маршруту следования - ул. Пирогова - ул. Шлагбаумская – ул. Кокорина – далее по маршруту следования

В обратном направления

По маршруту следования - ул. Кокорина - ул. Шлагбаумская - ул. Пирогова – далее по маршруту следования

Маршрут № 30 «Автовокзал – 450 квартал»

в прямом направлении

По маршруту следования - ул. Маршала Еременко – ул. Шлагбаумская –

ул. Чкалова –Куль-Обинское шоссе– далее по маршруту следования

В обратном направления

По маршруту следования - Куль-Обинское шоссе – ул. Чкалова -

ул. Шлагбаумская – ул. Еременко – далее по маршруту следования

Троллейбусный маршрут № 1

в обратном направлении

– со стороны района Войкова – до кольца Автовокзала - ул. Маршала Еременко – ул. Кирова - далее по маршруту следования