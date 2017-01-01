В последние дни октября на Ангарском перевале в Крыму выпало 125 мм осадков, что превышает двухмесячную норму. Об этом РИА Крым рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, - передает Керчь.ФМ

«28, 29, 30 и 31 октября в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Наиболее сложные погодные условия были на Ангарском перевале. Там выпало 125 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. Это больше двух месячных норм, что бывает очень редко. В прошлом году снег тоже в октябре выпал, но он был очень незначительный. Сейчас высота снежного покрова на Ангарском перевале достигает 45 см», — отметила она.

Любецкая добавила, что сейчас температура воздуха на перевале поднялась до +6 градусов, поэтому снег активно тает.

Также специалист напомнила, что прошлый месяц был в Крыму достаточно влажным, а температура воздуха превышала климатическую норму.

«В октябре были очень высокие температуры в начале месяца, перекрывали абсолютный максимум, потому что тропические массы поступали на полуостров, а в конце месяца заглянул к нам арктический холод, поэтому так похолодало. В октябре количество осадков выпало на 30% больше нормы», — подытожила она.

Напомним, в Крыму 31 октября выпал первый снег, а 1 ноября в Керчи пошел град.