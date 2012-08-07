В Керчи 4 ноября с 12.00 до 18.00 час на площади им. Ленина пройдут мероприятия ко Дню народного единства. В связи с этим, на площади будут нести службу наряды полиции. Места проведения массовых мероприятий будут ограждены.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

На контрольно-пропускных пунктах установят рамки металлодетекторов (со стороны ул. Ленина, ул. Театральной, церкви Иоанна Предтечи, в проходах по обеим сторонам от памятника В.Ленину).

«Рекомендуем не проносить продукцию в стеклянной таре на место проведения мероприятия», - пишет ведомство.