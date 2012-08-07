Два вертолета забрали пострадавших в аварии, которая днем произошла в Аджимушкае в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым организован оперативный штаб. Также для оказания психологической помощи выдвинулись психологи Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

«Для проведения срочной санитарной эвакуации нескольких пострадавших на место ЧП вылетело два вертолета: МИ-8 МЧС России и Медицины катастроф. Пострадавшие будут доставлены в лечебные учреждения г. Симферополь для оказания высококвалифицированной помощи»,- подчеркнули в МЧС.

Напомним, в аварии в Аджимушкае погиб ребенок, десять человек получили травмы