Пресс-служба ГИБДД Крыма опубликовала список пострадавших в аварии, которая вчера произошла в Аджимушкае в Керчи, -передает Керчь.ФМ.
Так, при ДТП пострадали:
1.Водитель автомобиля ВАЗ 2105, 1992 г.р. Диагноз: от полученных травм скончался.
- Пассажир автомобиля ВАЗ 2105, 1990 г.р. Диагноз: сочетанная травма ЗЧМТ, УГМ, закрытый перелом костей левого плеча, тупая травма живота, переломы нижних конечностей.
3.Пассажир автомобиля ВАЗ 2105, 1984 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, множественные закрытые переломы ребер, костей таза, закрытый перелом левого бедра.
- Пассажир автомобиля ВАЗ 2105, 2011 г.р., Диагноз: от полученных травм скончался.
- Пассажир автомобиля ВАЗ 2105, 2007 г.р. Диагноз: ЗЧМТ СГМ, перелом костей левого плеча, перелом средней трети левого бедра.
- Водитель автомобиля ХЕНДЕ СОЛЯРИС, 1985 г.р. Диагноз: Сочетанная травма ОЧМТ, СГМ, открытый перелом левого надколенника.
- Пассажир автомобиля ХЕНДЕ СОЛЯРИС, 1985 г.р. Диагноз: Сочетанная травма, ЗЧМТ СГМ, перлом костей таза.
8.Пассажир автомобиля ХЕНДЕ СОЛЯРИС, 1984 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, подкожная гематома лобной области.
- Пассажир автомобиля ХЕНДЕ СОЛЯРИС, 2014 г.р. Диагноз: Сочетанная травма, ЗЧМТ СГМ, перелом левого бедра.
- Пассажир автомобиля ХЕНДЕ СОЛЯРИС, 2015 г.р. Диагноз: Сочетанная травма, ЗЧМТ СГМ, перелом костей таза перелом левого бедра.
11.Пассажир автомобиля ХЕНДЕ СОЛЯРИС, 1985 г.р. Диагноз: ЗЧМТ СГМ, ушиб левого плеча, ссадина пальцев правой кисти.
Напомним, в Керчи в аварии пострадали более 10 человек, из них - 4 дети. Видео с места аварии в Аджимушкае. Керчане сняли на регистратор момент аварии с 11 пострадавшими. В аварии в Аджимушкае погиб ребенок, десять человек получили травмы. Детей, пострадавших в аварии в Аджимушкае, вертолетами отправили в Симферополь
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