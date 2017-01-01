«Фонд защиты вкладчиков» сообщил о начале дополнительных компенсационных выплат крымчанам. Об этом сообщают в пресс-службе Фонда, - передает Керчь.ФМ.

«Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г. подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта 2014 года лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории Севастополя на основании решений Банка России, либо, в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 39-ФЗ, подали в Фонд заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи заявлений», — отмечают в АНО «Фонд защиты вкладчиков».

Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы имущественного взноса Республики Крым пропорционально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат.

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте РФ по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года.

«Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных компенсационных выплат производятся в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по 29 января 2018 года (включительно). Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается», — подчеркивают специалисты.

Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в уполномоченную Фондом организацию.

Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда — раздел «Как получить компенсационную выплату», ссылка «Адреса точек обслуживания».