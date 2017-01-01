«Фонд защиты вкладчиков» сообщил о начале дополнительных компенсационных выплат крымчанам. Об этом сообщают в пресс-службе Фонда, - передает Керчь.ФМ.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы имущественного взноса Республики Крым пропорционально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте РФ по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в уполномоченную Фондом организацию.
Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда — раздел «Как получить компенсационную выплату», ссылка «Адреса точек обслуживания».