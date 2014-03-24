В российской армии появилось первое подразделение по борьбе с дронами – «спецназ радиоэлектронной борьбы». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, - передает Керчь.ФМ

Основу роты составят военные-контрактники, сержанты и офицеры.

Для тренировки приемов борьбы с беспилотниками военные будут использовать отработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени.

По словам офицера Минобороны, созданная в бригаде РЭБ ЗВО рота предназначена для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами, в том числе с гражданскими коммерческими коптерами. Они, во-первых, используются в разведывательных целях, во-вторых, могут представлять угрозу военным летательным аппаратам, а в Сирии массово используются не только для корректировки минометно-артиллерийского огня, но и для доставки кустарных бомб, рассказывает собеседник «Ведомостей».

Для борьбы с более тяжелыми беспилотными аппаратами в российской армии предназначены войска ПВО Сухопутных войск и силы ПВО Воздушно-космических сил, имеющие для этого малокалиберные зенитные артиллерийские установки и такие комплексы ПВО, как «Тор» и «Панцирь». С мелкими гражданскими коптерами эффективнее и дешевле бороться с помощью подавления канала управления, поэтому эта задача и включена в состав войск радиоэлектронной борьбы, а не ПВО.