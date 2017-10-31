Государственное унитарное предприятие «Служба автомобильных дорог Республики Крым» отремонтировало с начала года более 933 тыс кв. м дорожного полотна. Об этом сообщили в управлении информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи республики, -передает Керчь.ФМ.

«По результатам на 31.10.2017 филиалами ГУП «Крымавтодор» ликвидированы повреждения дорожного полотна на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым площадью 933 236 кв. м», – рассказали в министерстве.

В мининформе добавили, что на данный момент произведена очистка более 3,8 тыс кв. м обочин, откосов, полосы отвода и разделительных полос от посторонних предметов.

Напомним, Крым с начала года потратил более 3 млрд рублей на ремонт и содержание дорог

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