В Ялте с 27 по 29 октября прошёл IX Всероссийский конкурс вокального искусства имени Полудённых. В этом конкурсе приняли участие ученики Керченской Детской музыкальной школы №1 и вернулись домой с победами. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщила заместитель директора по учебной работе МБУ ДО "ДМШ №1" Татьяна Грибова.

Этот конкурс – дань памяти народному артисту Украины Николаю Михайловичу Полудённому (1945-2004) и заслуженной артистке Украины Милии Ивановне Полудённой (1945-2004) – выдающимся певцам и педагогам. Мероприятие проводит Гуманитарно-педагогическая академия Крымского федерального университета.

Жюри конкурса – народная артистка Украины Семёнова М.В., кандидат педагогических наук, доцент ГПА Борисенко Т.Г., заслуженный работник культуры Республики Крым Савенко Е.В., заслуженная артистка Республики Крым Трикоз В.Н., лауреаты Международных конкурсов Лунякина В.А., Попова Е.В., Герман М.В. – педагоги-вокалисты из гг. Ялта и Калуга, артисты Крымской государственной филармонии.

В конкурсе принимают участие солисты-вокалисты, представители разных вокальных жанров: народного, эстрадного и преимущественно академического. А также вокальные ансамбли (до 11 человек) и хоровые ансамбли (от 12 человек). Участники прибыли в Ялту из Москвы, Калуги и со всех регионов Крыма – Симферополь, Севастополь, Феодосия, Керчь, Ялта, Алупка, Евпатория, Гурзуф…. Всего в конкурсе участвовали 96 солистов и 22 ансамбля.

«Нелегко было выделиться среди такого количества участников, но нашим певцам это удалось в полной мере! Ученик отделения сольного пения ДМШ №1 г.Керчи (преподаватель Конюкова Наталья Михайловна, концертмейстер Оноприенко Инна Анатольевна) Чуприна Илья стал победителем в своей возрастной категории в жанре академического вокала и среди 27 участников получил диплом Лауреата I степени! Жюри отметило хорошую вокальную подготовку, чуткую музыкальность и исполнительскую культуру Ильи. Горячо принимали и жюри, и публика выступление Образцового хорового коллектива «Кампанелла» МБУ ДО "ДМШ №1" (руководитель Грибова Татьяна Леонидовна, концертмейстер Николаева Лариса Георгиевна, иллюстратор Чепурных Ирина Петровна).», - отметили участники.

В конкурсе участвовала старшая группа хора в номинации «Хоровой ансамбль». По словам членов жюри, коллектив сразу выделился своим профессионализмом, бережным отношением к звуку. А публика оценила артистизм и исполнительскую свободу участников хора. Хор «Кампанелла» получил звание лауреата Гран-при Всероссийского конкурса.

Чуприна Илья и хор «Кампанелла» участвовали в гала-концерте победителей.