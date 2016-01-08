В рамках подведения итогов III Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Крым вошёл в двадцатку лучших регионов России, ставших финалистами конкурса.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РК, - передает Керчь.ФМ

Так, конкурс стартовал в мае 2017 года и в нем приняли участие 84 региона, которые подготовили самые значимые литературные проекты за 2016-2017 годы, посвященные литературе, книге и чтению, а также сведения о развитии инфраструктуры книги и чтения, литературных традиций в регионе.

Всероссийский конкурс проводится в целях содействия осознанию исключительной значимости и особой миссии литературы, роли книги в формировании мировоззрения нового поколения, повышения интереса к чтению у наших сограждан; оценки и поощрения вклада регионов России в развитие литературы в культурном пространстве страны, их усилий по повышению доступности чтения для наших сограждан.

Наибольшую оценку получили регионы, показавшие творческий подход к реализации проекта, его социальную и культурную значимость, направленность на поддержание или создание новых литературных традиций, охват населения и оригинальность идеи.

Победителем конкурса и Литературным флагманом России стал Санкт-Петербург. Лауреатами объявлены Калининградская область, Москва, Республика Татарстан. Также финалистами стали Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская и Ярославская области, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ.