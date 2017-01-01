Фонд поддержки предпринимательства Крыма при содействии Министерства экономического развития Республики Крым открыл для предпринимателей полуострова Центр для оказания бесплатных консультационных услуг. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Симферополя, - передает Керчь.ФМ.

Центр будет оказывать поддержку предпринимателям по следующим вопросам: маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование, применение трудового законодательства, финансовое планирование, правовое обеспечение предприятий и другие вопросы, связанные с ведением предпринимательской деятельности.

Вопросы уже поступают со всей территории Крыма, основными из которых являются: оптимизация налогообложения, помощь в оспаривании актов проверяющих органов, сопровождение в получении государственной поддержки, а также составление ряда документов относящихся к предпринимательской деятельности (декларации, разрешения, лицензии, договора и т.д.).

«В настоящее время на обновленном сайте frbk.ru есть сервис, благодаря которому можно задать вопросы нашим специалистам онлайн. По количеству обращений мы поняли, что существует потребность очного консультирования, когда представитель компании может прийти в офис и полностью разобраться в существующем вопросе», — комментирует открытие Центра директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский.

Офис Центра располагается в центральной части города Симферополя по адресу: улица Гоголя, 40. График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. По всем вопросам просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 500-38-59; 8 (978) 148-65-72, либо отправить письмо на электронную почту: [email protected]