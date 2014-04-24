В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые вот уже три месяца живут без лифта в 9-этажном доме. При этом, лифты стоят уже готовые около месяца. Ранее сообщалось, что их должны были запустить до 8 октября.

Так, керчане рассказали, что в доме по Вокзальному шоссе, 35, отключили лифт в середине августа. На место все время приходили рабочие, и в начале октября его даже на день запустили. Внутри лифта установили зеркало, на первом этаже стоит маленькое табло, которое показывает на каком этаже сейчас находится лифт. Кроме того, в самом лифте играет музыка и женский голос называет этажи, на которые приехал пассажир.

Однако, после того, как один день жильцам удалось проехаться в лифте – его заново отключили. Смущает тот факт, что никакие рабочие на место уже около месяца не приходят. Керчане переживают, что может никто и не знает, что лифт у них не работает.

«Я даже воду не могу заказать на 9 этаж. Иногда продукты приходится в несколько раз поднимать, при том, что я молодая. А как уже три месяца живут пожилые люди и с маленькими детьми – я даже не представляю», - рассказала жительница дома.

Телефон, который был указан в информационном стенде – не отвечает. В «Керчьлифте» также никто не берет трубку, как и в УЖКХ.

Напомним, данные лифты заменили в рамках капремонта