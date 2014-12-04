В Керчи 6 ноября вечером на Куль-Обинском шоссе столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Мерседес Бенс». В результате аварии погиб водитель автомобиля «Лада Гранта», - передает Керчь.ФМ.
Пресс-служба ГИБДД сообщила подробности аварии.
Водитель автомобиля «Лада Гранта» 1969 г.р ехал по ул. Блюхера со стороны ул. Чкалова в направлении ул. Будённого выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес Бенс», под управлением гр-на 1967 г.р.
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