Благодаря разработанным проектным и техническим решениям Симферопольская станция выдержит землетрясение силой в восемь баллов, а Севастопольская рассчитана на толчки силой девять баллов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

"Дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Запуск ТЭС в Крыму и Севастополе решением правительства РФ перенесен на середину 2018 года: первая очередь должна быть введена 19 мая 2018 года, вторая — 18 июня 2018 года.

«Исходя из условий местности, при строительстве станций реализовали технические решения, обеспечивающие сейсмоустойчивость конструкций. Симферопольская станция выдержит восьмибалльное землетрясение. Севастопольская, так как находится в районе повышенной сейсмичности — в горной местности — способна выдержать землетрясение в девять баллов", — сказал Черезов.

Заместитель министра отметил, что в этой связи для строительства Севастопольской электростанции потребовалась заливка более мощного фундамента, что допустило на определенном этапе некоторое отставание от графика работ. Для ускорения процесса строительства применяются технологии модульной сборки, когда производится монтаж крупноблочных конструкций.