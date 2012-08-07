Государственный совет Крыма одобрил продажу санатория, ряда автозаправочных станций (АЗС) и недостроев по всему полуострову. За принятие постановления «О даче согласия на отчуждение недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым» на внеочередной сессии парламента проголосовало 58 депутатов. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

В список вошли 13 автозаправочных станций, несколько складов, нежилых помещений и недостроенных объектов в Алуште, Белогорске, Красногвардейском, Форосе, а также имущественный комплекс в поселке Форос, принадлежащий пансионату «Энергетик».

«Мы планируем получить не менее 1 млрд рублей. Это в совокупности все, что на сегодняшней сессии рассматривается. После этого пройдет аукцион, мы рассчитываем, что в этом году получится продать – для этого и проводим внеочередную сессию», – рассказала журналистам министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

Министр уточнила, что отчуждаемые сегодня АЗС ранее принадлежали украинского олигарху Игорю Коломойскому. Всего в списке было 32 заправочные станции, однако на продажу пойдет только 24 (по 11 решение об отчуждении было принято на предыдущих сессиях парламента) – остальные пошли под снос из-за неправильного их размещения или ради строительство трасс. Все АЗС выставят на продажу единым лотом, их стоимость оценивают в 650 млн рублей.

Согласно пояснительной записке к постановлению, деньги, вырученные от продажи этого имущества, пойдут на компенсацию крымчанам вкладов в украинских банках, а также на исполнение планового показателя неналоговых поступлений в крымский бюджет.

Напомним, заправку Коломойского в Керчи хотят продать минимум за 23 миллиона рублей. Автозаправку в районе КУОРа в Керчи продадут на открытом аукционе