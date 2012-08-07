«Горгаз» Керчи в конце октября разослал уведомления жителям города. В которых сообщалось, что срок поверки их газового счетчика истек. ГУП РК «Крымгазсети» предлагало керчанам до 1 ноября провести госповерку счетчика газа или установить новый.

Напомним, для этого необходимо - заключить договоры о Техническом обслуживании, ремонте внутридомового газового оборудования и поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.

Кроме этого, в уведомлениях сообщалось, если керчане не успеют сверить свои счетчики или установить новые, платить за газ с 1 ноября они будут в соответствии с нормативами потребления газа. После этого многие керчане создали огромные очереди в «Горгазе», чтобы не платить больше и успеть все сделать. Однако, им пришлось выстаивать еще очереди с 3-х утра в своих ЖЭУ, чтобы получить справку о составе семьи. Но некоторые керчане до сих пор не дошли до «Горгаза».

Главный инженер Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владислав Христофоров сообщил журналисту Керчь.ФМ, что керчане, которые подали заявку на замену или поверку счетчика, будут платить согласно показаниям старого счетчика, независимо, когда у них запись к специалисту. Те, кто ничего не сделал, будут платить за газ согласно нормативам.

Кроме этого он отметил, что уведомления разослали не всем жителям города.

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