Мост через Керченский пролив будет построен в срок, никаких технических препятствий для реализации проекта нет. Об этом РИА Крым заявил глава Республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами, - передает Керчь.ФМ.

«Мост сегодня строится под личным контролем нашего президента, поэтому никаких угроз нет. Строится в срок, то есть никаких технических препятствий для реализации проекта нет», — сказал Аксенов.

По его словам, введение в эксплуатацию моста позволит снять проблемы, связанные с доставкой грузов и строительных материалов на полуостров.

«Портовые процедуры требуют, в том числе, определенных перегрузок, что увеличивает стоимость доставляемых товаров на территорию республики. У нас цены на строительные материалы выше получаются, чем на материке, примерно от 20 до 50%, поэтому мост нам, конечно, снимет эти ограничения», — подчеркнул Аксенов.

Напомним, на создание проекта ограждений и КПП для Крымского моста потратят больше 12 млн рублей