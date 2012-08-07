В Керчи 8 ноября проходит рабочее совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Крыму Светланой Лужецкой, по вопросам улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Как передает журналист Керчь.ФМ, на встрече рассказали, что за 10 месяцев к Лужецкой поступило 10 обращений из Керчи. Уполномоченная по защите прав предпринимателей порекомендовала индивидуально подходить к каждому предпринимателю по вопросам цены аренды на землю.

Кроме этого, она дала время до конца 30 ноября сформировать в городе координационный совет по вопросам предпринимательства.

Также отметила, что третий год администрация Керчи не может перезаключить договоры с предпринимателями, которые действовали на март 2014 года. На данный момент перезаключенных договоров более 600 штук, но это далеко до 100% необходимого количества.

Напомним, Бороздин предложил керченским предпринимателям сохранить торговые места без аукциона