В Крыму зафиксированы случаи визитов неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками ГУП РК «Крымэнерго», в дома и квартиры граждан (бытовых потребителей), а также в офисы предприятий. В связи с этим, предприятие призывает граждан к бдительности и осторожности, - передает Керчь.ФМ.

«Допускается вероятность, что информация, полученная указанными неустановленными лицами в ходе визитов, может быть использована для совершения противоправных действий (краж, мошенничества и т.д.)».

Ведомство обращает внимание потребителей электрической энергии: в случае, если посетитель представляется работником ГУП РК «Крымэнерго», необходимо обязательно требовать предъявить удостоверение сотрудника.

Работник ГУП РК «Крымэнерго», находящийся при исполнении должностных обязанностей и выполняющий трудовую функцию в соответствии с трудовым договором и локальными нормативными правовыми актами, обязан иметь при себе, и предъявить по первому требованию удостоверение работника предприятия.

Служебное удостоверение сотрудника ГУП РК «Крымэнерго» является документом, подтверждающим личность сотрудника (фамилия, имя, отчество), его принадлежность к предприятию и его структурному подразделению (например, РЭС или РОЭ), должность (например, контролер).

Обязательно обращайте внимание на срок действия удостоверения!

Контролер ГУП РК «Крымэнерго» дополнительно должен иметь при себе:

· Удостоверение по охране труда, подтверждающее его группу допуска по электробезопасности;

· Задание на обход, в которое контролер заносит показания счетчика, - документ единого образца, заверенный техником ГУП РК «Крымэнерго», выдавшим наряд-задание;

· Маршрутный лист, подписанный непосредственным руководителем с указанием наименования улиц и мест выполнения работы.

При возникновении сомнений для дополнительного подтверждения личности контролера ГУП РК «Крымэнерго» можно позвонить в абонентский отдел РОЭ по телефону для приема показаний приборов учета (он должен быть указан в договоре энергоснабжения потребителя) и уточнить данные контролера или техника, выдавшего контролеру наряд-задание и подписавшего задание на обход.

Также важно знать: если потребитель не допустит к счетчику работника ГУП РК Крымэнерго, для повторного посещения домовладения ГУП РК «Крымэнерго» должно направить потребителю письменное уведомление на допуск к прибору учета (требование ПП РФ №354 от 06.05.2011).