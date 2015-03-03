Совмин Крыма установил размер взноса на капремонт в 2018 году. Соответствующее Постановление размещено на официальном сайте Правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ.
«Совет министров Республики Крым постановляет: установить на 2018 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 6,16 руб за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения», – указано в документе.
Таким образом, размер взноса остался прежним.
Напомним, керчане начали наполнять фонд капремонта с октября 2016 года. Керчанам рассказали, что они обязаны платить взносы на капремонт многоквартирных домов.В Керчи в программу капремонта вошли 1157 многоквартирных домов.
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