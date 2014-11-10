Госавтоинспекция информирует о завершении срока регистрации транспортных средств крымчанами, не имеющих документов права собственности на транспорт, - передает Керчь.ФМ

Информация касается жителей Республики Крым, приобретших гражданство Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", граждан Российской Федерации, которые на день вступления в силу указанного Федерального конституционного закона проживали на территории Республики Крым и г. Севастополя и юридических лиц, зарегистрированных на указанных территориях в соответствии с законодательством Украины до 18 марта 2014 г.

До 1 января 2018 г. регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, находящихся во владении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя, осуществляется на ограниченный срок при наличии доверенности, договора лизинга либо иного договора оформленного в соответствии с законодательством Украины, действовавшего по состоянию на 18 марта 2014 года.

Порядок регистрации транспортных средств утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2015г. №399 «О некоторых вопросах государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации на территории Республики Крым и г. Севастополя».

«В связи с приближающимся окончанием срока действия данного порядка призываем граждан, имеющих в пользовании транспортные средства описанной выше категории, обратится в подразделение регистрационно-экзаменационной работы для урегулирования вопроса регистрации транспортных средств и получения подробной информации», - пишет ведомство.