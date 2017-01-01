В Керчи создали рабочую группу для проведения анализа информации о самовольно возведённых постройках и занимаемых ими земельных участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Данная рабочая группа будет организовывать, и проводить сбор информации о самовольно возведённых объектах и занимаемых ими земельных участках. Вся полученная информация о самовольно возведённых постройках и занимаемых ими земельных участках будет передаваться в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Гражданам, имеющие самовольно возведенные постройки до 18 марта 2014 года следует предоставить информацию по данным объектам в администрацию города Керчи.

Получить справочную информацию по данному вопросу можно по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17 (Администрация города Керчи),каб. № 426. Время работы: с 8.00 – до 17.00, перерыв: с 12.00 – до 12.45 понедельник-пятница.