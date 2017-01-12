Горгаз в начале 2018 года может переехать на Фурманова. Об этом журналисту Керчь.ФМ рассказал главным инженером Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владиславом Христофоровым.

Где именно будет находиться здание, он оставил в секрете, так как еще не провели тендер на госзакупках на аренду помещения.

Однако, он сообщил, что здание будет намного больше и комфортнее. Перед переездом «Горгаза» в новое помещение там сделают ремонт и перепланировку. Планируют сделать большой абонентский зал.

«В настоящий момент идет техническая работа по оформлению документации. Давайте адрес я пока называть не буду. Будет находится в центре города на улице Фурманова. В начале 2018 года, не могу сказать месяц. И все службы которые связаны с приемом граждан перемесят туда, чтобы туда можно было доехать», - рассказал главный инженер.

Также в горгаз будут набирать еще специалистов.