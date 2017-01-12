Горгаз в начале 2018 года может переехать на Фурманова. Об этом журналисту Керчь.ФМ рассказал главным инженером Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владиславом Христофоровым.
Где именно будет находиться здание, он оставил в секрете, так как еще не провели тендер на госзакупках на аренду помещения.
Однако, он сообщил, что здание будет намного больше и комфортнее. Перед переездом «Горгаза» в новое помещение там сделают ремонт и перепланировку. Планируют сделать большой абонентский зал.
Также в горгаз будут набирать еще специалистов.
Напомним, в Керчи из очереди в «Горгазе» людей забирает «скорая». В очереди в керченский горгаз умер пожилой мужчина. В Керчи в очереди в «Горгазе» люди ругаются и практически дерутся (видео). Керчан «накормили» очередной порцией обещаний по горгазу. Теперь в Горгаз Керчи на прием можно записаться по телефону, ближайшая дата 10 января