Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по пулевой стрельбе Республики Крым имени Вадима Клименко Владислав Гарбуз и Валерия Банникова выиграли медали первенства России. Это соревнование проходило в Ижевске среди участников 1999 года рождения и моложе. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Результат – отличный. Порой на первенстве или чемпионате России заработать награду труднее, чем на первенстве Европы. Парадокс, но это так. Потому что уровень спортсменов в нашей стране высокий. И конкуренция, соответственно, тоже высокая», – сообщил Крыминформу директор школы Андрей Кузьменко.

Кандидат в мастера спорта, член сборной России Владислав Гарбуз завоевал золото в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета в упражнении ПП-3. Он опередил 74 противника из разных регионов страны.

Кандидат в мастера спорта, член сборной России Валерия Банникова выиграла серебро в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета в упражнении ПП-2. Она оказалась сильнее 90 соперниц из разных субъектов страны. Первое место заняла Полина Григорьева из Санкт-Петербурга.

Также на счету крымчан две четвёртые строчки. Гарбуз и Банникова замкнули квартет сильнейших в миксте (турнир смешанных пар), а Гарбуз, Дмитрий Сидоренко и Игорь Сухоруков стали четвёртыми в командном первенстве у юношей.

В общекомандном первенстве СШОР имени Вадима Клименко оказалась победителем по сумме баллов. Позади финишировали 25 коллективов.