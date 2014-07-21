Срок проведения капитального ремонта многоквартирного дома возможно перенести на более ранний срок. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Марина Горбатюк, - сообщает пресс-служба МинЖКХ, - передает Керчь.ФМ.
означает, что стоимость капитального ремонта многоквартирного дома будет распределена между средствами фонда капитального ремонта, который формируется на счете регионального оператора, и иных не запрещенных законом источников» - рассказала глава ведомства.
Как пояснила Марина Горбатюк, к иным возможным источникам финансирования капитального ремонта возможно отнести: средства, собственников помещений в МКД, уплачиваемые ими
в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества в размере большем, чем установленный минимальный размер взноса, финансирование из местного бюджета или из бюджета Республики, экономию средств по результатом проведения процедуры торгов на выполнение работ по капитальному ремонту в рамках реализации Краткосрочных планов, а также увеличение доходной части фонда за счет аккумулированных взносов собственников помещений в других домах.
и с учетом собираемости взносов возможно, на основании обращений граждан, рассматривать вопрос переноса капитального ремонта многоквартирного дома на более ранний срок» - подытожила министр.
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