Срок проведения капитального ремонта многоквартирного дома возможно перенести на более ранний срок. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Марина Горбатюк, - сообщает пресс-служба МинЖКХ, - передает Керчь.ФМ.

«Действующим законодательством Российской Федерации не запрещен перенос срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более ранний. Но вместе с тем обязательным условием изменения сроков является определение источника финансирования капитального ремонта. Это

означает, что стоимость капитального ремонта многоквартирного дома будет распределена между средствами фонда капитального ремонта, который формируется на счете регионального оператора, и иных не запрещенных законом источников» - рассказала глава ведомства.

Как пояснила Марина Горбатюк, к иным возможным источникам финансирования капитального ремонта возможно отнести: средства, собственников помещений в МКД, уплачиваемые ими

в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества в размере большем, чем установленный минимальный размер взноса, финансирование из местного бюджета или из бюджета Республики, экономию средств по результатом проведения процедуры торгов на выполнение работ по капитальному ремонту в рамках реализации Краткосрочных планов, а также увеличение доходной части фонда за счет аккумулированных взносов собственников помещений в других домах.

«Таким образом, при наличии хотя бы одного источника финансирования

и с учетом собираемости взносов возможно, на основании обращений граждан, рассматривать вопрос переноса капитального ремонта многоквартирного дома на более ранний срок» - подытожила министр.