Правительство Крыма выделило 60,6 млн рублей из своего резервного фонда на непредвиденные расходы по оплате электроэнергии и затраты на эксплуатацию Просторненского, Нежинского и Григорьевского водозаборов, которые обеспечивают водой восточную часть полуострова. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Выделить из резервного фонда Совета министров РК Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации РК средства на непредвиденные расходы на оплату электроэнергии для перекачки воды из Просторненского и Нежинского водозаборов в сумме 46,4 млн рублей», – говорится в документе.

Распоряжение также предусматривает выделение из резервного фонда 8,8 млн рублей на непредвиденные расходы, связанные с эксплуатацией Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов по временной схеме. Ещё 5,4 млн рублей выделяются министерству топлива и энергетики Крыма на погашение долгов по электроэнергии, вызванных работой установок Просторненского и Нежинского водозаборов.

Напомним, на водоснабжение Керчи и Феодосии выделили 4 млрд руб