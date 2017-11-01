Правительство Крыма выделило 60,6 млн рублей из своего резервного фонда на непредвиденные расходы по оплате электроэнергии и затраты на эксплуатацию Просторненского, Нежинского и Григорьевского водозаборов, которые обеспечивают водой восточную часть полуострова. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.
Распоряжение также предусматривает выделение из резервного фонда 8,8 млн рублей на непредвиденные расходы, связанные с эксплуатацией Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов по временной схеме. Ещё 5,4 млн рублей выделяются министерству топлива и энергетики Крыма на погашение долгов по электроэнергии, вызванных работой установок Просторненского и Нежинского водозаборов.
Напомним, на водоснабжение Керчи и Феодосии выделили 4 млрд руб