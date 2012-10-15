Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница №2» объявило аукцион на заключение контракта по приобретению одного легкового автомобиля на сумму 1 000 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.

Автомобиль неизвестной марки должен быть новым и произведен не позднее 2017 года.

Машина должна быть светлых тонов (от белого до серого). Объем двигателя не менее 1.8 л. Мощность не менее 122 л.с. Коробка робот (автомат или аналог). Привод передний или полный (4*4). Разгон до 100 км не более 12.5 с. Класс автомобиля не менее B. Количество дверей не менее 5.

Согласно технической части, автомобиль обязан иметь такие составляющие:

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения

Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС

Антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного торможения (ABS+BAS)

Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения

Подогрев передних сидений

Электропривод (стеклоподъёмники передних и задних дверей)

Электрообогрев наружных зеркал

Обогрев ветрового стекла

Датчики парковки задние

Датчики дождя и света

Климат-контроль

Мультифункциональное рулевое колесо

Камера заднего вида

Мультимедийная система с навигацией (не менее 7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков

17'' легкосплавные диски (1 комплект с комплектом бескамерной резиной)

Видеорегистратор

Защита картера

Отделка салона эко-кожей

Сигнализация с автозапуском и обратной связью

Тонировка задний полукруг

2 Комплекта ковров (салон/багажник) (полипропиленовые либо аналог)

Два комплекта бескамерной зимней резины (1 комплект с шипами + 1 комплект без шипов)

16 –легкосплавных дисках (2 комплекта)

Набор автомобилиста (Огнетушитель, Знак аварийной остановки. Аптечка, Домкрат и ключ для колес, Буксировочный трос, Жилет со светоотражающими полосами, Компрессор для шин с возможность подсоединения от прикуривателя, Провода аккумуляторной батареи длиной не менее 4 м)

Защита порогов алюминиевой площадки

Фото: интернет