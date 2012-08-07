Подготовка к отопительному сезону была проведена на 100%, а аварии — это причина изношенности оборудования. Об этом КИА сообщил замминистра ЖКХ Республики Якуб Зейтулаев на расширенном совещании по ЖКХ Общественной палаты Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Все подготовительные работы провели полноценно. Но аварии случаются, так сказать, по независящим от специалистов причинам», — рассказал Зейтулаев.

В сюжете отмечается, что ещё одна важная проблема, которую отдельно обсудили на совещании, то, что граждане не понимают, какая структура за что отвечает.

«В итоге есть ситуации, когда с протекающей крышей люди обращаются в приёмную Президента. И когда не получают результата в кратчайшие сроки, начинают клеймить во всём ответственные службы. Совет один – начинать снизу. Сначала при проблеме – заявление должно отправиться в управляющую компанию. Затем – в муниципалитет. И только следующим пунктом может идти Республиканская власть. А если же нет понимания, куда и что правильно написать – всегда есть общественные организации. Например, «ЖКХ Контроль Республики Крым», — разъясняют специалисты.

Напомним, в Керчи стартовал отопительный сезон с 24 октября

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