Полицейские предупреждают граждан об административной ответственности за нарушение Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - передает Керчь.ФМ

В статье 12 данного закона перечислены отдельные территории, помещения, объекты на которых запрещается курение табака. Согласно статье 6.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках – от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Сотрудники полиции просят курящих граждан быть более внимательными, соблюдать установленные законом требования при курении, и в первую очередь думать о некурящих людях и окружающей среде.