В Ленинском районе 8 ноября в районе села Семисотка в земле обнаружили металлические предметы, по внешнему виду напоминавшие взрывоопасные. На место обнаружения прибыли Сотрудники специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

На место обнаружения прибыли Сотрудники специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, которые идентифицировали находки как 4 осколочные авиационные бомбы «АО – 2,5» времён Великой Отечественной войны.

Авиабомбы успешно извлекли из земли и прогрузили на специальный автомобиль для транспортировки на полигон, на котором с соблюдением всех мер безопасности их уничтожили.