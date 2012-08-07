В Керченском проливе завершается осенняя экспедиция биологов и экологов, ведущих наблюдения за состоянием экосистемы, включая сезонную миграцию промысловой рыбы и дельфинов. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ
В осенний период с началом миграции рыб из Азовского моря в Черное численность дельфинов в проливе увеличивается в разы.
Наблюдения ведут специалисты Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ Экология») и Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ). В 2016 году в аналогичный период ученые фиксировали в Керченском проливе более тысячи афалин и азовок.
Высокую численность этих млекопитающих в районе стройки биологи связывают с улучшением условий охоты дельфинов на рыбу. В этом году ученые рассчитывают получить новые данные и провести сравнительный анализ с результатами прошлого года.
Наблюдения за состоянием морских млекопитающих по экопрограмме Крымского моста проводятся ежеквартально с осени 2015 года.
Одновременно в ходе осенне-зимнего мониторинга изучается ихтиопланктон Керченского пролива, а также Таманского и Динского заливов, расположенных в зоне строительства моста. Берутся пробы морской воды и донных отложений. Образцы пройдут обработку и анализ в лабораториях по 80 показателям.
Параллельно проводится учет птиц на Таманском и Керченском полуостровах, на острове Тузла. Специалисты уточняют данные о видовом составе и численности пернатых в период их осенней миграции. Крупные скопления чайковых птиц – озёрной чайки, морского голубка, хохотуньи, пестроносой крачки – были зафиксированы на острове Тузла. На компенсационных участках – близлежащих территориях, где для птиц установлены искусственные гнездовья и кормовые столы, – замечены такие виды пернатых, как красноголовая чернеть, лебедь-шипун, кряква, хохотунья, лысуха, морской голубок.
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