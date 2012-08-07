В Керченском проливе завершается осенняя экспедиция биологов и экологов, ведущих наблюдения за состоянием экосистемы, включая сезонную миграцию промысловой рыбы и дельфинов. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

В осенний период с началом миграции рыб из Азовского моря в Черное численность дельфинов в проливе увеличивается в разы.

«Сейчас Азовское море остывает. Хамса сбивается в крупные косяки и выходит через Керченский пролив на зимовку в Черное море. С биологическим циклом хамсы связаны особенности распределения дельфинов в акватории. Они охотятся за рыбой, следуют за мигрирующими косяками», - пояснил Тимофей Барабашин, заведующий отделом океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ.

Наблюдения ведут специалисты Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ Экология») и Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ). В 2016 году в аналогичный период ученые фиксировали в Керченском проливе более тысячи афалин и азовок.

Высокую численность этих млекопитающих в районе стройки биологи связывают с улучшением условий охоты дельфинов на рыбу. В этом году ученые рассчитывают получить новые данные и провести сравнительный анализ с результатами прошлого года.

«Дельфины – высокоорганизованные животные, очень мобильные. Если им где-то становится плохо, они могут уплыть. И если бы они здесь, у моста, чувствовали себя плохо, их бы здесь не было, несмотря на обилие корма и другие привлекательные факторы. Большое количество дельфинов рядом с мостом говорит о том, что обстановка для них благоприятная», - дал предварительную оценку Тимофей Барабашин.

Наблюдения за состоянием морских млекопитающих по экопрограмме Крымского моста проводятся ежеквартально с осени 2015 года.

«Благодаря строительству моста такие масштабные исследования морских экосистем в акватории пролива возобновились на постоянной основе после почти 20-летнего перерыва», - пишет пресс-служба.

«Экологический мониторинг, проводимый в рамках строительства моста через Керченский пролив, имеет не только практическое значение, связанное с контролем экологической обстановки в районе стройки. Это масштабное обновление базы данных и базы знаний в целом по экологии и экосистеме Азовского и Черного морей, ведь в 1990-х, 2000-х годах систематичных наблюдений в Керченском проливе не велось», - рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Одновременно в ходе осенне-зимнего мониторинга изучается ихтиопланктон Керченского пролива, а также Таманского и Динского заливов, расположенных в зоне строительства моста. Берутся пробы морской воды и донных отложений. Образцы пройдут обработку и анализ в лабораториях по 80 показателям.

Параллельно проводится учет птиц на Таманском и Керченском полуостровах, на острове Тузла. Специалисты уточняют данные о видовом составе и численности пернатых в период их осенней миграции. Крупные скопления чайковых птиц – озёрной чайки, морского голубка, хохотуньи, пестроносой крачки – были зафиксированы на острове Тузла. На компенсационных участках – близлежащих территориях, где для птиц установлены искусственные гнездовья и кормовые столы, – замечены такие виды пернатых, как красноголовая чернеть, лебедь-шипун, кряква, хохотунья, лысуха, морской голубок.

«Согласно программе мониторинга, проводятся исследования определяющих критериев экологического состояния природной среды почти в 250 точках зоны ведения строительных работ. Результаты этой работы говорят об отсутствии значительных воздействий на экосистему», - добавила Оксана Фурсова.