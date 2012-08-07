Прокуратура. Керчи провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома по улице Орджоникидзе, 120 о нарушении требований жилищного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что МУП «КП Аршинцево» не выполняет обязанности по надлежащему содержанию и ремонту дома, в котором подвалы затоплены водой и замусорены, вентиляционные каналы не закрыты, в помещения проникает влага, штукатурный слой отслаивается.

Прокурор города обратился с иском в суд о признании бездействия управляющей компании незаконным и понуждении осуществить действия по приведению общего имущества дома в надлежащее состояние.

Керченский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил. Теперь МУП «КП Аршинцево» обязано произвести необходимые работы.

«Устранение нарушений контролируется прокуратурой города», - пишет пресс-служба

Напомним, об этом подвале керчане сообщали еще в прошлом году