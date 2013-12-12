Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по архитектурной подсветке зеленых зон и городских объектов на сумму 2 000 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.

Поставщик должен предоставить гарантию на товар — не менее 3 лет с момента поставки товара.

Сроки выполнения работ с момента заключения муниципального контракта и до 20 декабря 2017 года.

Смету и техническое задание можно посмотреть здесь.

Фото: интернет