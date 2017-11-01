Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера Керченского медицинского колледжа им. Г.К. Петровой.

Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путём ввода, удаления, модификации компьютерной информации, вмешательства в функционирование средств хранения, передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, обвиняемая на протяжении года вносила ложные сведения в электронную документацию, завышая размер причитающихся ей выплат в виде доплат к заработной плате и таким образом присвоила свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе досудебного следствия почти половина причиненного ущерба возмещена обвиняемой.