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В Крыму стартовала подготовка к выборам президента России

В Крыму создали межведомственную рабочую группу по содействию избирательным комиссиям Республики в подготовке и проведении выборов президента России. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ. «Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации в составе согласно приложению», – говорится в документе. Возглавил эту группу сам Аксенов.

Служба новостей Керчь.ФМ

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