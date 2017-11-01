В Крыму создали межведомственную рабочую группу по содействию избирательным комиссиям Республики в подготовке и проведении выборов президента России. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.
«Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации в составе согласно приложению», – говорится в документе.
Возглавил эту группу сам Аксенов.