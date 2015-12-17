Под Керчью 13 ноября специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по срочной госпитализации капитана судна «Моряк», которое находилось в 3 милях севернее мыса «Такиль».

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения в 09.35. В нем также говорилось, что на судне «Моряк», проходящему под флагом государства Палау, необходима срочная квалифицированная медицинская помощь капитану корабля (предположительно инфаркт).

К месту их расположения прибыл спасательный катер «Рубин» со спасателями Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым для оказания необходимой помощи и проведения эвакуации пострадавшего моряка.

«Пострадавший моряк оказался в сложной ситуации: судно не имело возможности зайти в порт, а пострадавшему необходима срочная госпитализация. Крымские спасатели не могли оставаться в стороне в такой ситуации: к судну был оперативно направлен катер МЧС России, который в данный момент доставляет мужчину к берегу, где его передадут сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение. Всего в работе было задействовано 7 человек личного состава и 1 спасательный катер МЧС России «Рубин» - подчеркнул Сергей Шахов.