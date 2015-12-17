Под Керчью 13 ноября специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по срочной госпитализации капитана судна «Моряк», которое находилось в 3 милях севернее мыса «Такиль».
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Так, сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения в 09.35. В нем также говорилось, что на судне «Моряк», проходящему под флагом государства Палау, необходима срочная квалифицированная медицинская помощь капитану корабля (предположительно инфаркт).
К месту их расположения прибыл спасательный катер «Рубин» со спасателями Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым для оказания необходимой помощи и проведения эвакуации пострадавшего моряка.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.