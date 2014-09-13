Госкомитет по ценам и тарифам Крыма опубликовал приказ, в котором говорится о снижении тарифа на теплоснабжение Керчи, - передает Керчь.ФМ. Речь идет о тех квартирах, что отапливаются от ТЭЦ.

Так, с 14 ноября тариф будет составлять 2 076, 55 руб /Г.кал. Напомним, что с 1 января тариф был 2 770,55 руб /Г.кал, а с 1 июля 3196,03 рубля. Таким образом, новым приказом Госкомцен снизил стоимость тарифа на 30 процентов, однако в новом Приказе упоминания о тарифе в 3196,03 руб. нет.

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