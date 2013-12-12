В Керчи 12 ноября автомобиль чуть не въехал в яму, которую оставил разрытой водоканал на перекрестке улиц Кирова-Еременко. Перед ямой отсутствовали предупреждающие дорожные знаки. Видео снятое на регистратор керчанин опубликовал в соцсети, - передает Керчь.ФМ.

«Мне вот интересно. А табличку объезда не надо ставить перед разрытой ямой??? Чуть быстрее бы ехал и точно бы влетел туда! Ночью …. ж не видно! Зато … благодаря Аксенову нам поднимут транспортный налог в 2 раза! Ни дорог нормальных, ни ремонта ям, ….!», - написал водитель под видео.