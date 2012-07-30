Правительство Крыма опубликовало обновленный список самотроев Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Ул. Советская, 13 – Строительство «Торгово-бытового комплекса, 1-ая очередь» Ул. Нижнеприморская, 28 – строительство объекта капитального строительства «Строительство здания по ул. Нижнеприморская, 28, г. Керчь» Ул. Нижнеприморская, 1 – строительство зданий Ул. Героев Сталинграда, 14-а – Строительство 60-квартирного жилого дома Г.о Керчь, прилегающая территория к участку № 60 ТСН «Виноградарь», ул. Чкалова, 158 – строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке, не отведенном для этих целей Г.о Керчь, ул. Лейтенанта Бувина (в районе дома 3-б по ул. Горького) – строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке, не отведенном для этих целей Проезд Адмиралтейский, 1 - объект строительства.

Напомним, крымчане на протяжении нескольких месяцев «жаловались» Аксенову лично на странице в соцсети с хештегом #СтопСамострой и присылали жалобы на сайт правительства, где указывали на нарушения градостроительного, природоохранного и земельного . После проверок поступивших заявлений власти Крыма публикуют новые списки.

За месяц список керченских самостроев увеличился с 3 объектов до 7.

В ноябре в Керчи создали рабочую группу, которая будет искать самострои.

Предыдущий список самостроев Аксенов назвал "полной чушью".

За месяц список керченских самостроев увеличился с 3 объектов до 7.