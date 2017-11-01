Жители Крыма чаще всего жалуются в свои страховые компании и территориальный фонд обязательного медицинского страхования РК на качество полученной медпомощи и попытки взимания платы по страховым случаям, но процент обоснованных жалоб населения немного снизился. Об этом на заседании комитета Государственного совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов рассказал начальник терфонда Андрей Карпеев, пишут Новости Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Количество поступивших жалоб (январь-сентябрь) составило 400 тысяч, из которых обоснованными признаны 51% , – отметил он. – На 100 тысяч застрахованных приходится 21 жалоба. Для сравнения, в 2016 году такой показатель составлял 30 жалоб».

Ровно половина жалоб, признанных ФОМС обоснованными, касалась качества оказанной медпомощи, 34% составили жалобы на взимание платы за медпомощь по страховым случаям, 7% – на плохую организацию работы медучреждений, а 8% – на отказы в оказании медпомощи на территории страхования.

В текущем году территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым по результатам экспертизы качества оказания медицинской помощи оштрафовал местные учреждения здравоохранения на 207 млн рублей.

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